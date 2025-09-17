Pubblicità in calo a luglio 2025 | -4,4% frenano TV -14,4% e stampa crescono cinema +8,1% e farmaceutici +6,3%
A luglio 2025 il mercato pubblicitario italiano chiude in calo del -4,4%, in crescita cinema, out of home e farmaceutici, male TV, stampa e auto (-30,1%). Il periodo gennaio-luglio resta positivo (+0,4%) Nel mese di luglio 2025, il mercato pubblicitario italiano ha registrato una contrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
