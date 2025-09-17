PSVITA Aperture | Reconstructed Si Espande | Nuovi Livelli e Mechanic nella Versione 0.186

Il progetto ambizioso di ricreare l’esperienza di  Portal  in Unity,  Aperture:Reconstructed, compie un significativo balzo in avanti con l’aggiornamento alla versione  0.1.86. Lo sviluppatore indipendente MrKane, nonostante la pressione di un’imminente scadenza per una competition, ha rilasciato un build ricco di nuovi contenuti e importanti rifiniture. Corsa contro il Tempo, ma non per sempre. In un devlog sincero, lo sviluppatore ha ammesso di avere “tempo molto breve” per raggiungere un livello di completezza soddisfacente prima della scadenza del contest. Tuttavia, ha tenuto a rassicurare i fan: il lavoro sul gioco  non si fermerà  dopo la competizione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

