Psicologo di base le indicazioni alle Asl | uno per ogni distretto socio sanitario

Brindisireport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia ha trasmesso alle direzioni generali delle Asl le indicazioni operative per avviare in via sperimentale il servizio, consentendo alle aziende sanitarie locali di determinare il fabbisogno e conferire incarichi semestrali per uno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: psicologo - base

Psicologo di base: chi é, come funziona e come averne accesso dopo il Piano Nazionale Salute Mentale 2025

Psicologo di base, al via la raccolta firme del Pd anche in provincia

Sara Battisti ad Arnara per parlare di salute mentale: "Lo psicologo di base serve"

Psicologo di base, le indicazioni alle Asl: uno per ogni distretto socio sanitario; Passi in avanti per lo psicologo di base in Puglia: più vicino l'avvio sperimentale del servizio; Psicologo di base: al via la fase di attuazione in Puglia. Capone: “Più vicini ai cittadini per intercettare il disagio e dare supporto alle famiglie”.

psicologo base indicazioni aslPSICOLOGO Puglia, al via lo ‘Psicologo di Base’. Capone: “Un presidio di umanità e prevenzione” - L'istituzione è stata proposta dalla Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone e approvata dall’Assemblea regionale ... Segnala statoquotidiano.it

Ad Ariccia raccolta firme per lo psicologo di base nelle ASL: sabato 13 settembre a Porta Napoletana - Sabato 13 settembre, dalle 9:30 alle 13:00, ad Ariccia presso Porta Napoletana si terrà una mattinata dedicata alla raccolta firme per sostenere una ... Si legge su castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Psicologo Base Indicazioni Asl