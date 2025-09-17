PSG Luis Enrique lo ha rifatto! Ha osservato il primo tempo dalla tribuna | è successo nella sfida contro l’Atalanta

Calcionews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Tutti i dettagli Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain e già commissario tecnico della Spagna campione d’Europa 2012 da giocatore e semifinalista a Euro 2020 da allenatore, continua a sorprendere con le sue scelte tattiche e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

psg luis enrique lo ha rifatto ha osservato il primo tempo dalla tribuna 232 successo nella sfida contro l8217atalanta

© Calcionews24.com - PSG, Luis Enrique lo ha rifatto! Ha osservato il primo tempo dalla tribuna: è successo nella sfida contro l’Atalanta

In questa notizia si parla di: luis - enrique

Psg “non vedo l’ora”, dice Luis Enrique-ma Colwill afferma che il Chelsea non ha paura di nessuno

Luis Enrique inguaia la Juve: ritiro imminente

Luis Enrique ha guidato PSG allo zenit del calcio – ma ha fatto così nel modo più duro

Perché Luis Enrique è in tribuna con la cuffia in PSG-Atalanta: squalifica o scelta dell'allenatore?; Luis Enrique appostato in tribuna anche in PSG-Atalanta: perché preferisce gli spalti alla tribuna; PSG-Atalanta, le strategie degli allenatori: pressing alto contro marcatura a tutto campo.

psg luis enrique haStasera PSG-Atalanta, i convocati di Luis Enrique: Kvaratskhelia c'è - Il tecnico del PSG Luis Enrique ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro l'Atalant, debutto stagionale in Champions. Si legge su tuttomercatoweb.com

psg luis enrique haLuis Enrique confessa di poter nuovamente ricorrere alla mossa di guardare la partita dalla tribuna - Nella vittoria del suo PSG in campionato, Luis Enrique ha sorpreso tutti guardando la partita dalla tribuna: "Pensavo da tempo di migliorare le nostre prestazioni con lo staff tecnico. Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Psg Luis Enrique Ha