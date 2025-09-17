Parigi. Scontri tra tifosi di Atalanta e Psg per le strade della capitale francese. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, martedì sera sono scoppiato dei tafferugli tra ultras dei due club nel I arrondissement di Parigi. Fonti vicine alla polizia parigina parlano di 19 bergamaschi attualmente in custodia. Gli scontri sarebbero scoppiati pochi minuti dopo le 21 in rue des Lombards, tra il Forum des Halles e il Centro Pompidou. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Direzione dell’ordine pubblico e della viabilità (Dopc), che hanno arrestato 19 tifosi dell’Atalanta per violenza, in alcuni casi con armi, e danneggiamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Psg-Atalanta, scontri in strada a Parigi: arrestati 19 tifosi della Dea