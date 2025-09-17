Psg-Atalanta le formazioni ufficiali | clamorosa sorpresa Bernasconi gioca titolare
Esordio assoluto da titolare in Champions League per Lorenzo Bernasconi. Il classe 2003, lo scorso anno brillante con l’Under 23 in Serie C, è la clamorosa scelta a sorpresa di Ivan Juric per la sfida contro il Psg. In carriera ha giocato soltanto 5 minuti con la prima squadra, il tecnico croato lo lancia dal primo minuto questa sera al Parc des Princes. Per il resto, in difesa Djimsiti viene preferito a Scalvini per comporre il trio con Hien e Kossounou, mentre a centrocampo esordio da titolare per Musah vicino a De Roon, con Pasalic avanzato sulla trequarti. In attacco la scelta ricade sul tandem composto da De Ketelaere e Daniel Maldini, all’esordio in Champions, con Krstovic che parte in panchina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
