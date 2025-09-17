Psg-Atalanta gli highlights | i miracoli di Carnesecchi il gol capolavoro di Kvara

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta inizia il cammino europeo con un pesante ko in casa dei campioni in carica del Psg. Finisce 4-0 per i francesi: in gol Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos. Prima dell'intervallo Carnesecchi, già grande protagonista, para un rigore a Barcola. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

psg atalanta gli highlights i miracoli di carnesecchi il gol capolavoro di kvara

© Gazzetta.it - Psg-Atalanta, gli highlights: i miracoli di Carnesecchi, il gol capolavoro di Kvara

In questa notizia si parla di: atalanta - highlights

Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights

Highlights Gol Atalanta Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

Highlights Gol Atalanta Juve: le immagini del match – VIDEO

Psg-Atalanta, gli highlights: i miracoli di Carnesecchi, il gol capolavoro di Kvara; Champions League, è 'festa' Inter con l'Ajax (2 a 0). L'Atalanta affonda a Parigi con il Psg (4 a 0) - Un gol per tempo e l'Inter batte l'Ajax; Ricordi i miracoli di Donnarumma nell'ultima Champions vinta dal Psg? VIDEO.

psg atalanta highlights miracoliPsg-Atalanta 4-0: video, gol e highlights - Apre le marcature Marquinhos con un tiro ravvicinato, poi Kvara fa tutto da solo e sigla il bis. Si legge su sport.sky.it

psg atalanta highlights miracoliPsg-Atalanta, il risultato in diretta LIVE - L'allenatore del Psg, Luis Enrique, ha vinto il 64,5% delle sue partite da allenatore in Champions League (40/62) ed è la percentuale di successi più alta tra gli allenatori con almeno 50 partite da ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Psg Atalanta Highlights Miracoli