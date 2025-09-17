PS5 PS5 si aggiorna | il DualSense è più smart con l’aggiornamento 25.06-12.0000
Finalmente è qui! Come annunciato da Sony, l’aggiornamento di sistema 25.06-12.00.00 per PlayStation 5 è iniziato a distribuirsi in questi giorni. Questo aggiornamento, sebbene non rivoluzionario, colpisce nel segno introducendo due funzioni estremamente richieste dai giocatori che migliorano concretamente l’esperienza d’uso quotidiana della console e del controller DualSense. La distribuzione è, come da prassi, graduale. Se non trovate l’aggiornamento nelle impostazioni della vostra console, non vi resta che armarsi di un po’ di pazienza: arriverà a breve senza dover fare nulla di particolare. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: aggiorna - dualsense
Un nuovo aggiornamento PlayStation 5 permette al DualSense di collegarsi fino a 4 dispositivi diversi. Ecco come fare. https://www.everyeye.it/notizie/collega-dualsense-dispositivi-pochi-passaggi-ultima-funzione-ps5-816476.html?utm_medium=Social&ut - facebook.com Vai su Facebook
PS5, il nuovo aggiornamento software rende il DualSense molto più versatile - X Vai su X
PS5, il nuovo aggiornamento introduce l’associazione del Dualsense a più dispositivi; PlayStation 5 si aggiorna con due novità interessanti; Ora puoi associare il tuo controller di PS5 con fino a quattro dispositivi. Come funziona.
Nuovo aggiornamento di sistema per PS5: arrivano miglioramenti per il DualSense - Sony ha annunciato un nuovo aggiornamento per il sistema operativo di PS5, disponibile a partire da oggi. Riporta it.ign.com
Sony PS5 riceve un grande aggiornamento con la modalità di risparmio energetico e il supporto multidispositivo DualSense - L'ultimo aggiornamento del firmware per la PlayStation 5 di Sony introduce una modalità di risparmio energetico, che potrebbe essere destinata a preparare i giochi per la console portatile next- Secondo notebookcheck.it