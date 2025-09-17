PS5 PS5 si aggiorna | il DualSense è più smart con l’aggiornamento 25.06-12.0000

Finalmente è qui! Come annunciato da Sony, l’aggiornamento di sistema 25.06-12.00.00 per PlayStation 5 è iniziato a distribuirsi in questi giorni. Questo aggiornamento, sebbene non rivoluzionario, colpisce nel segno introducendo due funzioni estremamente richieste dai giocatori che migliorano concretamente l’esperienza d’uso quotidiana della console e del controller DualSense. La distribuzione è, come da prassi, graduale. Se non trovate l’aggiornamento nelle impostazioni della vostra console, non vi resta che armarsi di un po’ di pazienza: arriverà a breve senza dover fare nulla di particolare. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net