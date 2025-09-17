PS4 Sony lancia il firmware 13.00 per PS4 | piccoli ma significativi affinamenti

Gamesandconsoles.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre il mondo del gaming è proiettato verso il futuro, Sony dimostra di non aver dimenticato il passato, o meglio, un presente ancora vivacissimo. L’azienda giapponese ha infatti rilasciato simultaneamente nuovi aggiornamenti di sistema sia per la PlayStation 5 che per la longeva PlayStation 4, confermando un impegno costante nel supporto di entrambe le piattaforme. L’aggiornamento per PS4, che porta la versione firmware a  13.00, non è una rivoluzione, ma piuttosto un’operazione di precisione. Il focus, come spesso accade per una console nella sua fase matura, è sulla  stabilità e l’usabilità, perfezionando quell’esperienza d’uso che milioni di giocatori conoscono ormai a memoria. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

ps4 sony lancia il firmware 1300 per ps4 piccoli ma significativi affinamenti

© Gamesandconsoles.net - [PS4] Sony lancia il firmware 13.00 per PS4: piccoli ma significativi affinamenti

In questa notizia si parla di: sony - lancia

PlayStation Beta al via: Sony lancia il nuovo programma di testing, ecco come registrarsi; PlayStation 3 riceve un nuovo aggiornamento nel 2025: Sony non la abbandona; PlayStation 4 si aggiorna alla versione 6.20: migliorate le prestazioni.

ps4 sony lancia firmwareIl software di sistema di PS4 è stato aggiornato alla versione 13.00, ma non aspettatevi granché - Oltre a quello di PlayStation 5, Sony ha aggiornato anche il software di sistema di PlayStation 4, per migliorarne la stabilità generale. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ps4 Sony Lancia Firmware