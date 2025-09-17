PS4 Sony lancia il firmware 13.00 per PS4 | piccoli ma significativi affinamenti
Mentre il mondo del gaming è proiettato verso il futuro, Sony dimostra di non aver dimenticato il passato, o meglio, un presente ancora vivacissimo. L’azienda giapponese ha infatti rilasciato simultaneamente nuovi aggiornamenti di sistema sia per la PlayStation 5 che per la longeva PlayStation 4, confermando un impegno costante nel supporto di entrambe le piattaforme. L’aggiornamento per PS4, che porta la versione firmware a 13.00, non è una rivoluzione, ma piuttosto un’operazione di precisione. Il focus, come spesso accade per una console nella sua fase matura, è sulla stabilità e l’usabilità, perfezionando quell’esperienza d’uso che milioni di giocatori conoscono ormai a memoria. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
