PS4 PSVITA SWITCH Switchfin 0.75 | È Arrivato il Supporto ai File Musicali la Localizzazione Russa e Molto Altro!
Salve appassionati di homebrew e di media center! La scena dei client Jellyfin nativi si arricchisce con un nuovo, importante aggiornamento. Switchfin, il lettore multimediale di terze parti per Jellyfin su PC, PS4, PS Vita e Nintendo Switch, ha infatti raggiunto la versione 0.7.5, introducendo features molto richieste e importanti fix. Scopriamo insieme tutte le novità. Cos’è Switchfin?. Per chi non lo conoscesse ancora, Switchfin è un progetto open-source che porta un’interfaccia utente nativa e ad alte prestazioni per navigare e riprodurre la tua libreria Jellyfin su diverse piattaforme, dalla Nintendo Switch al PC, passando per PS4 e PS Vita. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: psvita - switch
[PSVITA/SWITCH] Paprium Finalmente Giocabile su Switch e PS Vita : disponibile il core modificato
[PSVITA/SWITCH] Julius 1.8.0: Modalità Militare, Lingue e Bugfix nel Clone Open-Source di Caesar III
Final Fantasy VII Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 richiederà quasi 90 GB di spazio. Definito da Digital Foundry come uno dei giochi visivamente più impressionanti su Switch 2, la prima parte della trilogia stupisce anche per il suo "peso": ben 87,9 GB, - facebook.com Vai su Facebook
Un'altra console classica è in arrivo per Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo! #VirtualBoy – Nintendo Classics sarà disponibile per #NintendoSwitch2 e #NintendoSwitch dal 17 febbraio. - X Vai su X
Nintendo Switch ha superato PlayStation 4 anche negli USA; Spyro Reignited Trilogy – Recensione Switch; Retrogaming su Nintendo Switch: il paradiso dei vecchi giochi emulati.
Limited Run Games annuncia 18 edizioni retail per PS4, PS Vita e Switch - Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas (Nintendo Switch) – Disponibile ora, ordini aperti fino all'11 luglio Read Only Memories: Collector’s Edition (PS Vita) – 29 giugno VA- Si legge su everyeye.it
Axiom Verge Multiverse Edition annunciato per PS4, PS Vita, Switch e Wii U - Nella giornata odierna, lo sviluppatore Thomas App ha annunciato che Axiom Verge, disponibile dal 2015 su PS4 e in seguito arrivato su PC, Xbox One, Wii U e PS Vita, arriverà in versione retail ... Lo riporta everyeye.it