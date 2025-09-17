PS4 PSVITA SWITCH Switchfin 0.75 | È Arrivato il Supporto ai File Musicali la Localizzazione Russa e Molto Altro!

Salve appassionati di homebrew e di media center! La scena dei client Jellyfin nativi si arricchisce con un nuovo, importante aggiornamento. Switchfin, il lettore multimediale di terze parti per Jellyfin su PC, PS4, PS Vita e Nintendo Switch, ha infatti raggiunto la versione 0.7.5, introducendo features molto richieste e importanti fix. Scopriamo insieme tutte le novità. Cos’è Switchfin?. Per chi non lo conoscesse ancora, Switchfin è un progetto open-source che porta un’interfaccia utente nativa e ad alte prestazioni per navigare e riprodurre la tua libreria Jellyfin su diverse piattaforme, dalla Nintendo Switch al PC, passando per PS4 e PS Vita. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net