Proventi dell' imposta di soggiorno da destinare alla sicurezza spedita la proposta al ministro Piantedosi
Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha inviato una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per sottoporre al rappresentante del governo la proposta di emendamento alla normativa nazionale che disciplina l'utilizzo dei proventi dell'imposta di soggiorno al fine di dare la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: proventi - imposta
I militari hanno portato alla luce un giro di soldi sottratti non solo ai giocatori, ma anche alle casse dello Stato, che non poteva registrare i proventi né riscuotere le relative imposte ? - facebook.com Vai su Facebook
L’Amministrazione finanziaria sta concentrando molti sforzi nei controlli sulla digital economy e sui percettori di redditi e altri proventi legati alle nuove tecnologie e alle conseguenti forme di sfruttamento commerciale o dell’immagine. Di recente, le Fiamme - X Vai su X
Proventi dell'imposta di soggiorno da destinare alla sicurezza, spedita la proposta al ministro Piantedosi; Dall’imposta di soggiorno un aiuto alla copertura dei costi del servizio rifiuti; 16/05/2019 – Destinazione delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno.
Rimini, richiesta ufficiale: "Proventi tassa di soggiorno usata per la sicurezza" - Questa mattina (mercoledì 17 settembre) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha inviato una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per sottoporre al rappresentante del governo la propos ... Si legge su altarimini.it
Imposta di soggiorno a supporto della sicurezza. Inviata la lettera la ministro - Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha inviato in mattinata una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per sottoporre la proposta di emendamento alla normativa nazionale che disciplina ... newsrimini.it scrive