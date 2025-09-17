Al via la prima edizione del Festival della Sicurezza, promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio. Un appuntamento destinato a diventare annuale, nato con l’intento di favorire il dialogo tra esperti, istituzioni e cittadini su temi di rilevanza nazionale e internazionale. Il Festival della Sicurezza: “Proteggere il futuro”. Obiettivo della prima edizione dal titolo “Proteggere il Futuro”, che si terrà a Cagliari il 19 e 20 settembre, è riflettere sul tema della sicurezza delle infrastrutture energetiche, con uno sguardo più ampio ai temi della geopolitica, della sicurezza sociale, ambientale e digitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Proteggere il futuro”: la prima edizione del Festival della sicurezza, promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio