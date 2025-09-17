Protagonisti gli attori Michele Riondino e Giulio Feltri nell' horror di Paolo Strippoli intitolato La valle dei sorrisi in uscita il 17 settembre al cinema
C on “La valle dei sorrisi”, Paolo Strippoli porta sul grande schermo un horror che trasforma la quiete di un villaggio alpino in un incubo collettivo. Protagonista è Sergio (Michele Rondino), insegnante trasferito in un paese dove la felicità sembra assoluta. Ben presto scopre che l’armonia della comunità nasce da un rituale notturno: ogni settimana gli abitanti si riuniscono per abbracciare Matteo (Giulio Feltri), un ragazzo in grado di assorbire dolore e angoscia. Ma quando Sergio decide di sottrarlo a quel destino, il fragile equilibrio si spezza e affiora un lato oscuro capace di travolgere tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: protagonisti - attori
Vikings: ecco i due attori protagonisti del show su Prime Video
"Tornando a Est" all'arena Eliseo, in sala il regista e uno degli attori protagonisti
Forum è un programma con attori o veri protagonisti? scopri la verità
Gli attori di "Fuori di Teatro" sono i protagonisti di "Puzzle", in scena stasera alle 21 al cinema teatro Mac... - facebook.com Vai su Facebook
Restiamo amici, tutto sul film con Michele Riondino e Alessandro Roja; 82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Strippoli, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano presentano “La Valle dei sorrisi” a RTL 102.5; Palazzina Laf, il film di Michele Riondino stasera in tv: trama, storia vera, cast.
Michele Riondino a Stories. VIDEO - Uscirà in sala il 17 settembre "La valle dei sorrisi", film che Paolo Strippoli ha presentato alla Mostra del cinema di Venezia appena trascorsa. Da tg24.sky.it
Michele Riondino si racconta, Messico e nuvole per Sky Tg24 - È Michele Riondino il protagonista della nuova puntata di "Stories", il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Riporta ansa.it