Protagonisti gli attori Michele Riondino e Giulio Feltri nell' horror di Paolo Strippoli intitolato La valle dei sorrisi in uscita il 17 settembre al cinema

Con "La valle dei sorrisi", Paolo Strippoli porta sul grande schermo un horror che trasforma la quiete di un villaggio alpino in un incubo collettivo. Protagonista è Sergio (Michele Rondino), insegnante trasferito in un paese dove la felicità sembra assoluta. Ben presto scopre che l'armonia della comunità nasce da un rituale notturno: ogni settimana gli abitanti si riuniscono per abbracciare Matteo (Giulio Feltri), un ragazzo in grado di assorbire dolore e angoscia. Ma quando Sergio decide di sottrarlo a quel destino, il fragile equilibrio si spezza e affiora un lato oscuro capace di travolgere tutti.

