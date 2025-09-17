Prosieben via all' era Mfe | ora il cambio in consiglio

Da ieri, 16 settembre, Mfe controlla il 75,6% di Prosiebensat1, la principale tv commerciale di Germania. In giornata il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi (in foto) ha staccato un assegno da 437,7 milioni e ha girato 127 milioni di azioni Mfe di tipo A di nuova emissione agli ex azionisti Prosieben che hanno aderito all'offerta lanciata quest'estate, con un'operazione che vale 906 milioni. Il direttore finanziario di Mfe, Marco Giordani, ha incontrato gli analisti per dare i numeri del nuovo gruppo paneuropeo e per fare il punto sulla governance. Il prossimo passo, infatti, sarà quello del cambio del Consiglio di sorveglianza di Prosiebensat, composto da 9 membri di cui solo 4, al momento, sono espressi da Mediaset. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

