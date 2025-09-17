Prosieben via all' era Mfe | ora il cambio in consiglio
Da ieri, 16 settembre, Mfe controlla il 75,6% di Prosiebensat1, la principale tv commerciale di Germania. In giornata il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi (in foto) ha staccato un assegno da 437,7 milioni e ha girato 127 milioni di azioni Mfe di tipo A di nuova emissione agli ex azionisti Prosieben che hanno aderito all'offerta lanciata quest'estate, con un'operazione che vale 906 milioni. Il direttore finanziario di Mfe, Marco Giordani, ha incontrato gli analisti per dare i numeri del nuovo gruppo paneuropeo e per fare il punto sulla governance. Il prossimo passo, infatti, sarà quello del cambio del Consiglio di sorveglianza di Prosiebensat, composto da 9 membri di cui solo 4, al momento, sono espressi da Mediaset. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: prosieben - cambio
Mfe conquista Prosieben. L’Opas supera quota 75%; Prosieben, riparte per 2 settimane l’Opas di Mfe; Usa vs Cina sui dazi, la fine della tregua. E termina l’Opa di Mfe per Prosieben.
Mfe accelera su Prosieben, via gli asset non essenziali e focus sul debito. Pier Silvio ha le idee chiare (e gli azionisti lo sanno) - Dal punto di vista finanziario le cose sembrano andare in fretta per non perdere i benefici derivanti da sinergie che dovrebbero aggirarsi in quattro ... Da affaritaliani.it
Mfe conquista Prosieben. L’Opas supera quota 75% - Mfe, la holding che controlla Mediaset, fa il pieno di adesioni alla sua proposta e supera il 75% della tv tedesca Prosieben. Lo riporta ilmessaggero.it