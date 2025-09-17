Proprio tu non puoi farlo Fedez e il commento su Jannik Sinner è polemica

A pochi giorni dal doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago, in programma il 19 e il 29 settembre, Fedez torna al centro dell’attenzione non tanto per la musica quanto per alcuni versi destinati a far discutere. Il rapper, che ha recentemente ritrovato serenità nella vita privata grazie alla relazione con Giulia Honegger, ha annunciato uno show spettacolare per celebrare la sua carriera e il “ritorno a casa” a Milano. Ma a infiammare il dibattito sono stati alcuni testi inediti anticipati prima dei concerti, in cui il cantante affronta temi di attualità con la consueta ironia tagliente. Nelle rime che porterà sul palco, Fedez non risparmia riferimenti a personaggi pubblici e vicende recenti, inserendo anche stoccate a politici e fenomeni sociali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it