Proprio tu non puoi farlo Fedez e il commento su Jannik Sinner è polemica
A pochi giorni dal doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago, in programma il 19 e il 29 settembre, Fedez torna al centro dell’attenzione non tanto per la musica quanto per alcuni versi destinati a far discutere. Il rapper, che ha recentemente ritrovato serenità nella vita privata grazie alla relazione con Giulia Honegger, ha annunciato uno show spettacolare per celebrare la sua carriera e il “ritorno a casa” a Milano. Ma a infiammare il dibattito sono stati alcuni testi inediti anticipati prima dei concerti, in cui il cantante affronta temi di attualità con la consueta ironia tagliente. Nelle rime che porterà sul palco, Fedez non risparmia riferimenti a personaggi pubblici e vicende recenti, inserendo anche stoccate a politici e fenomeni sociali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: proprio - farlo
Sabatini fa dell’ironia per inquadrare l’accostamento Vlahovic-Milan: «Si attende proprio lui per farlo resuscitare». Poi afferma con sicurezza: «Il serbo sta bloccando sé stesso, ma andrà via solo in questo caso»
“Vorrei cambiare lavoro non perché non voglio più fare l’insegnante, ma proprio perché vorrei farlo davvero”
A settembre ridefinire il proprio guardatoba per il mite autunno romano è una priorità. Farlo con capi scontati al 50% è la migliore occasione! . Last Call -50% su tutte le collezioni . —————————————— In shop ed online ————————————— - facebook.com Vai su Facebook
Tu e Fedez state tornando insieme?. Arriva la risposta di Chiara Ferragni; Fedez e il tradimento a Chiara Ferragni, i social si chiedono: «A chi erano dedicate le sue canzoni?»; La Bella Stronza di Fedez.
Sinner, da Fedez nessuna scusa: “È ironia. Non lo conosco e non voglio conoscerlo” - Il rapper ha difeso la controversa rima sul tennista azzurro che ha acceso il dibattito social nelle ultime ore ... Scrive tuttosport.com
Fedez presenta la nuova fidanzata ai figli: quando è davvero il momento giusto per farlo? - Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Fedez avrebbe già fatto incontrare la sua nuova compagna, la stilista Giulia Honegger, ai ... Secondo tgcom24.mediaset.it