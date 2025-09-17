Proprio Franco no! Tragedia tra i soccorritori finisce nel vuoto | cosa gli è successo
Una tragedia in alta quota ha colpito questa mattina le Tre Cime di Lavaredo, uno dei luoghi simbolo delle Dolomiti. Un alpinista esperto, conosciuto e stimato per la sua lunga attività di soccorritore, ha perso la vita durante un’ascensione, lasciando nello sgomento non solo gli amici che erano con lui, ma l’intera comunità del soccorso alpino. Il dolore è ancora più forte perché la vittima non era un escursionista qualunque, ma un uomo che per anni aveva dedicato la propria vita a salvare gli altri in montagna. Chi era la vittima. A perdere la vita è stato Franco Gaspari, 64 anni, originario di Cortina d’Ampezzo (Belluno). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
