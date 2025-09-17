Pronto soccorso Moscati una giornata dedicata alle corrette procedure di triage

Avellinotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole-chiave sono state normalizzazione (nel senso di adeguamento alle norme), accuratezza e umanizzazione. È stato il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, Germano Perito, ad aprire il corso di formazione aziendale dedicato al “Triage in Pronto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso

Afa, pronta la task force: climatizzatori e opuscoli anti caldo. Pronto soccorso sotto pressione

Ospedali, aggressioni in corsia: bodycam ai medici e infermieri nei pronto soccorso

Pronto soccorso: emergenza solleone. 200 arrivi al giorno, pochi medici: ‘Siamo sotto pressione’

Pronto soccorso Moscati, una giornata dedicata alle corrette procedure di triage; Pronto soccorso: la riorganizzazione passa anche per la formazione All’Azienda Moscati una giornata dedicata alle corrette procedure di triage; Avellino, caos al pronto soccorso del Moscati: «È inevitabile», afferma Pizzuti.

Pronto soccorso: all’Azienda Moscati una giornata dedicata alle corrette procedure di triage - chiave sono state normalizzazione (nel senso di adeguamento alle norme), accuratezza e umanizzazione. Scrive tusinatinitaly.it

Moscati, Pronto Soccorso: la riorganizzazione passa anche per la formazione - chiave sono state normalizzazione (nel senso di adeguamento alle norme), accuratezza e umanizzazione. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pronto Soccorso Moscati Giornata