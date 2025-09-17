Pronto soccorso Moscati una giornata dedicata alle corrette procedure di triage

Le parole-chiave sono state normalizzazione (nel senso di adeguamento alle norme), accuratezza e umanizzazione. È stato il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, Germano Perito, ad aprire il corso di formazione aziendale dedicato al “Triage in Pronto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it