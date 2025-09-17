Pronto soccorso | giornata dedicata alle corrette procedure di triage

Tempo di lettura: 3 minuti Le parole-chiave sono state normalizzazione (nel senso di adeguamento alle norme), accuratezza e umanizzazione. È stato il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, Germano Perito, ad aprire il corso di formazione aziendale dedicato al “Triage in Pronto Soccorso”, che si è svolto questa mattina nell’aula multimediale della Città ospedaliera. Un’iniziativa rivolta a medici e infermieri, che rientra nel più ampio programma di attività formative e organizzative messe in campo dall’Azienda con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza del Pronto soccorso, rispondendo in maniera sempre più puntuale ai bisogni dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it