Pronostico Swansea-Nottingham | prima vittoria per il nuovo tecnico

Swansea-Nottingham è una partita dei sedicesimi di finale della EFL Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla L'avventura di Postecoglou sulla panchina del Nottingham non è iniziata nel migliore dei modi. Certo, dopo pochi giorni pensare di andare a fare punti sul campo dell'Arsenal sarebbe stato impossibile. E il tre a zero finale mette in evidenza quelle che sono le differenza tra queste due formazioni. Ma l'ex Tottenham, che lo scorso anno si è preso l'Europa League, è pronto anche a prendersi la prima soddisfazione nella Coppa.

