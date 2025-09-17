Pronostico Psg-Atalanta | per Juric debutto critico con sconfitta
Psg-Atalanta è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Contro i campioni non c’è nulla da fare. Per nessuno in questo momento, nonostante quelle che saranno le assenze di Luis Enrique. Ma l’Atalanta che abbiamo visto in queste prime uscite non è quella che abbiamo ammirato gli scorsi anni con Gasperini. Juric, che ne ha preso il posto, ha bisogno di tempo. E non ha nemmeno Lookman. (Lapresse) – Ilveggente.it In un altro momento, l’anno scorso precisamente, viste quelle che erano le prestazioni dei bergamaschi, avremmo anche potuto parlare di una partita difficile per il Psg. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
