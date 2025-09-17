Pronostico Liverpool-Atletico Madrid | le assenze penalizzano Simeone

Ilveggente.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Liverpool-Atletico Madrid è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una delle sfide più intriganti della prima giornata del maxi-girone di Champions Legaue è quella tra Liverpool e Atletico Madrid, che su questo palcoscenico hanno spesso dato vita ad incontri equilibrati e divertenti, anche nella fase ad eliminazione diretta. I Reds, che lo scorso anno lasciarono solo le briciole nella League Phase – sette vittorie e una sconfitta – sono partiti a razzo in Premier League: unici a punteggio pieno con 4 vittorie su 4, curiosamente tutte maturate negli ultimi dieci minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico liverpool atletico madrid le assenze penalizzano simeone

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Atletico Madrid: le assenze penalizzano Simeone

In questa notizia si parla di: pronostico - liverpool

Pronostico Liverpool-Milan: un’altra big inglese per il Diavolo

Pronostico Crystal Palace-Liverpool, Community Shield: non sarà una passeggiata

Pronostico Crystal Palace-Liverpool: assist o marcatore ad alta quota per la Community Shield

Pronostico Liverpool Atletico Madrid Champions League 17/9/2025; Liverpool Atletico Madrid - Pronostici e Quote - Champions League 25/26; Pronostico Liverpool-Atletico Madrid: c’è un “quarto d’ora” da tenere d’occhio....

pronostico liverpool atletico madridPronostico Liverpool-Atletico Madrid: c’è un “quarto d’ora” da tenere d’occhio... - Mercoledì sera scende in campo una delle favorite per la vittoria finale della Champions League. Segnala tuttosport.com

Pronostico Liverpool-Atletico Madrid 17 Settembre: colchoneros nella ‘tana’ dei Reds - Atletico Madrid, sfida d'apertura del girone di Champions League: analisi, pronostico e quote di un match che promette scintil ... Come scrive bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Liverpool Atletico Madrid