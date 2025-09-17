Eintracht Francoforte-Galatasaray è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sanè e Gundogan. Più Osimhen preso a titolo definitivo. Il Galatasaray ha fatto un mercato da grandissima squadra e potrebbe essere la mina vagante di questa manifestazione. Il nigeriano è in dubbio, ma il suo posto lo potrebbe prendere uno come Icardi. Insomma, davanti si fa davvero paura. (Lapresse) – Ilveggente.it Ha cambiato molto l’Eintracht Francoforte in estate e, soprattutto, ha perso Ekitike che se n’è andato al Liverpool. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Eintracht Francoforte-Galatasaray: i giallorossi mina vagante