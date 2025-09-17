Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Juan Manuel Cerundolo Chengdu 18-09-2025
Lorenzo Sonego rientra direttamente dagli US Open, dopo un’uscita di scena prematura contro Schoolkate, mentre Juan Manuel Cerundolo, che a Flushing Meadow aveva perso già nelle qualificazioni, è venuto in Cina prima giocando e vincendo un Challenger sul cemento a Guangzhou che lo avvantaggia un po’. L’italiano, come quasi sempre, è un po’ incostante, ma il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
