Pronostico Club Brugge-Monaco | il momento dice pareggio con gol

Club Brugge-Monaco è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sfida delicata, per entrambe. Anche se alla fine della fiera il Monaco si potrebbe anche accontentare di un pareggio. Che, senza dubbio, in questa partita, è il risultato che potrebbe davvero venire fuori. (Lapresse) – Ilveggente.it Dopo una serie infinita di risultati utili positivi, il Club Brugge nello scorso fine settimana ha conosciuto l’amaro gusto di una sconfitta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

