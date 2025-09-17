Pronostico Bayern Monaco-Chelsea | parata di stelle in Baviera

Ilveggente.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bayern Monaco-Chelsea è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il nuovo format della Champions League, che ha debuttato ufficialmente un anno fa, garantisce molti più big match rispetto al passato, già a partire dalla fase a girone unico. Non stupisce, dunque, che nella prima giornata si scontrino autentiche corazzate come Bayern Monaco e Chelsea, sfida che peraltro andò in scena anche in finale nell’edizione 2012 (vittoria del club inglese ai rigori). (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico bayern monaco chelsea parata di stelle in baviera

© Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Chelsea: parata di stelle in Baviera

In questa notizia si parla di: pronostico - bayern

Pronostico Flamengo-Bayern Monaco: tante insidie per i bavaresi

Flamengo-Bayern Monaco, il pronostico: si al 2 e non solo

Pronostico PSG-Bayern Monaco: tabù da sfatare per i campioni d’Europa

Pronostico Bayern Monaco-Chelsea quote 1ª giornata Champions; Bayern Monaco Chelsea - Pronostici e Quote - Champions League 25/26; Champions League: quote e pronostico di Bayern Monaco-Chelsea.

pronostico bayern monaco chelseaPronostico Bayern Monaco-Chelsea: parata di stelle in Baviera - Chelsea è una partita della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. Secondo ilveggente.it

pronostico bayern monaco chelseaChampions League, pronostico e statistiche di Bayern Monaco-Chelsea - Non poteva iniziare meglio la stagione del Bayern Monaco, che stasera debutta in casa contro il Chelsea. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Bayern Monaco Chelsea