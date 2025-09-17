Bayern Monaco-Chelsea è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il nuovo format della Champions League, che ha debuttato ufficialmente un anno fa, garantisce molti più big match rispetto al passato, già a partire dalla fase a girone unico. Non stupisce, dunque, che nella prima giornata si scontrino autentiche corazzate come Bayern Monaco e Chelsea, sfida che peraltro andò in scena anche in finale nell’edizione 2012 (vittoria del club inglese ai rigori). (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Chelsea: parata di stelle in Baviera