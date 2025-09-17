Pronostico Ajax-Inter | neanche una vittoria nei quattro precedenti

Ilveggente.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ajax-Inter è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Inter ritrova la Champions League a distanza di oltre 3 mesi dalla notte da incubo vissuta nella finale contro il PSG, in cui i nerazzurri furono annichiliti con un 5-0 che non ha precedenti negli ultimi atti di una manifestazione continentale. (Ansa) – Ilveggente.it Rimuovere quel brutto ricordo ovviamente non sarà semplice. Non è un caso che la nuova stagione non sia iniziata benissimo: dopo il roboante 5-0 rifilato al Torino all’esordio in campionato che aveva fatto ben sperare, sono arrivate due sconfitte preoccupanti, la prima in casa con l’Udinese (1-2) e la seconda allo Stadium contro gli acerrimi rivali della Juventus, con l’Inter che nel finale è stata capace di farsi rimontare nel giro di pochi minuti dopo che era riuscita a ribaltare a sua volta i bianconeri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico ajax inter neanche una vittoria nei quattro precedenti

© Ilveggente.it - Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

In questa notizia si parla di: pronostico - ajax

Pronostico Ajax-Celtic: nelle ultime due amichevoli hanno impressionato

Pronostico Ajax-Telstar: rivoluzione per prendere il titolo

Ajax-Inter, per Chivu c'è già un esame Champions: il pronostico

quote Ajax Inter: il pronostico sui nerazzurri; Pronostico Ajax-Inter quote analisi 1ª giornata Champions League; Ajax Inter – Pronostici e Quote – Champions League 2025/2026.

pronostico ajax inter vittoriaAjax-Inter pronostico e quote: il consiglio dell'esperto sul risultato esatto - Scopri il pronostico su Ajax Inter con un focus sul parere dell'esperto sul risultato esatto del match di Champions. Segnala calciomercato.com

pronostico ajax inter vittoriaPronostico Ajax-Inter, nerazzurri in cerca di riscatto - Inter segna l'inizio dell'avventura europea dei nerazzurri nella Champions League 2025/26. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Ajax Inter Vittoria