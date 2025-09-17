Primi squilli vincenti dei Portuali Ancona e del Moie Vallesina in campionato (Promozione, girone A). Alla seconda giornata arriva la prima vittoria per le due formazioni che iniziano con il piede giusto il cammino casalingo. I Portuali fanno meglio che in Coppa Italia contro la Vigor Castelfidardo (oggi le due squadre si ritrovano di fronte per il ritorno della competizione tricolore) e con i gol di Sbarbati e Mascambruni si prendono i primi tre punti in campionato. Sbarbati si conferma il valore aggiunto nei dorici, un po’ come Pieralisi nel Moie Vallesina, autore di una doppietta e protagonista del successo della formazione di mister Rossi contro l’Ostra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione, l’analisi del campionato. Bene Portuali e Moie