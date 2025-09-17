Promozione e prevenzione l' incontro | Cogli i segnali della violenza prima che sia tardi
SAN PANCRAZIO SALENTINO - Le associazioni “Fiorediloto” e “Laboratorio Donna”, da anni attive nella promozione della cultura del rispetto, della parità di genere e nella prevenzione della violenza sulle donne, promuovono l'iniziativa pubblica “Cogli i segnali della violenza, prima che sia tardi”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: promozione - prevenzione
Enrico Gringeri. The Black Keys · Gold on the Ceiling (2021 Remaster). SPORT e PREVENZIONE a TENNIS & FRIENDS 3 Tre giornate sensazionali a Torino per un evento che unisce divulgazione, consapevolezza, prevenzione e promozione dello sp - facebook.com Vai su Facebook
#Sanita. Promozione #salute e prevenzione #dipendenze, la @RegioneER sostiene con oltre 1,3 milioni i progetti delle Aziende sanitarie. Maggior parte investimenti destinati ai giovani. Fabi: “Vogliamo costruire comunità più sane e inclusive" La #notizia htt - X Vai su X
Promozione e prevenzione, l'incontro: Cogli i segnali della violenza, prima che sia tardi; Le mele della solidarietà in piazza Pettiti.
Promozione turistica online, incontro in Comune - Altro appuntamento a palazzo Lazzarini dove oggi, alle 21, sarà illustrato il progetto "Servizi digitali integrati", nato con l’obiettivo di creare un ecosistema digitale innovativo e sostenibile, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it