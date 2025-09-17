Promozione e prevenzione l' incontro | Cogli i segnali della violenza prima che sia tardi

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Le associazioni “Fiorediloto” e “Laboratorio Donna”, da anni attive nella promozione della cultura del rispetto, della parità di genere e nella prevenzione della violenza sulle donne, promuovono l'iniziativa pubblica “Cogli i segnali della violenza, prima che sia tardi”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: promozione - prevenzione

