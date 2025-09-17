Programmi TV mercoledì 17 settembre 2025 | film sport e attualità

Su Rai Uno il biopic “La ragazza del mare”, su Canale 5 “Buongiorno mamma”. Guida ai programmi Tv della serata di mercoledì 17 settembre 2025. La serata televisiva del 17 settembre 2025 si apre con una selezione di titoli di forte richiamo, capaci di attrarre pubblico trasversale tra fiction, cinema, informazione e sport. Su Canale 5, torna l’attesissima terza stagione di Buongiorno, mamma!, la fiction familiare con Raoul Bova che ha conquistato milioni di spettatori. Rai 1 propone il film biografico La ragazza del mare, dedicato alla nuotatrice Trudy Ederle, prima donna ad attraversare il Canale della Manica: una storia di coraggio e emancipazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

