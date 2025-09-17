Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 17 Settembre 2021. Mattina. 07:37 - Super Car Il tecnico di una societa' in affari con il Pentagono, scompare misteriosamente Michael scopre un collegamento con una rete di spionaggio industriale 08:35 - Chicago Med Il dottor Scott e il dottor Halstead si occupano di una paziente che mente sul suo blog riguardo allo stato del suo Lupus VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 09:31 - Chicago Med Il dottor Charles aiuta Dylan con un suo amico di vecchia data a cui e' stata da poco diagnosticata la schizofrenia VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 10:28 - FBI: Most Wanted Dopo un omicidio, la squadra si mette sulle tracce di Maurice Hewitt, che nel 2002 aveva rapinato una banca e ucciso una agente di polizia PUO' NUOCERE AI MINORI 11:25 - FBI: Most Wanted Durante un incontro dei Narcotici Anonimi vengono uccise 3 persone Il killer e' una ragazza tossicodipendente, finita in un'organizzazione di complottisti 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:45 - Sport Mediaset Extra Approfondimento quotidiano in diretta dedicato al mondo dei motori a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:49 - Paperissima Sprint Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e l'immancabile Gabibbo Filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo ed oltre 270 sketch inediti all'insegna dei tormentoni musicali Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

