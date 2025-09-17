Progettare prossimità | spazio pubblico e mobilità oltre l’auto convegno a cura della Fondazione degli Architetti e dell’Ordine degli Architetti

Ripensare la città in chiave post-auto, tra qualità urbana, prossimità e mobilità sostenibile: il convegno di Ordine e Fondazione nella Settimana Europea della Mobilità 2025.Lunedì 22 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Palazzina Reale di Firenze, si terrà il convegno “Oltre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Progettare prossimità | spazio pubblico e mobilità oltre l’auto.

