Ferrara, 17 settembre 2025 – Un messaggio stringato, fatto pervenire via email: “Abbiamo bloccato il tuo account Facebook”. È il trauma numero uno. Ma, forse, ancora peggio c’è la motivazione: “Abbiamo rilevato contenuti a sfondo sessuale” legati allo “sfruttamento dei minori”. È lo shock numero due, inaccettabile. È così che è cominciata la disavventura che l’agente immobiliare Alberto Cocchi ha deciso di raccontare sul nostro giornale anche per “mettere in guardia eventuali utenti dei social sui sempre più frequenti hackeraggi degli account ”. Insegnante di yoga truffata, conto corrente svuotato: "Rubati i risparmi di una vita" Ma riavvolgiamo il nastro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Profilo social hackerato e chiuso, il racconto dell’agente immobiliare: “Ho perso dati e annunci di lavoro”