Prof aggredito all' Università considerato ' sionista' e colpito con un pugno durante la lezione
E' rimasto contuso il professor Rino Casella, docente associato di Diritto pubblico comparato all'Università di Pisa, che ieri mattina, 16 settembre, è stato aggredito da alcuni studenti pro Palestina che hanno fatto irruzione nell'aula dove l'insegnante stava tenendo una lezione al Polo Piagge. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: prof - aggredito
Blitz proPal all’università di Pisa, parla il prof. aggredito: “Spintoni e libro strappato, poi un pugno”
Rino Casella, il prof di Pisa aggredito dai pro Pal: «Mi accusano di essere sionista, intollerabile la violenza in aula»
Parla il prof aggredito a Pisa: “Mi accusano di essere sionista solo perché non sono pro Pal”
Blitz dei pro-Pal in aula, parla il professore aggredito. “Colpito al volto, mi davano del sionista” - X Vai su X
Aggressione al Polo Piagge, prof in ospedale Aggredito il professor Casella. Azione universitaria ed esponenti politici pisani esprimoni solidarietà. Ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook