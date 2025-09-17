Prof aggredito all' Università considerato ' sionista' e colpito con un pugno durante la lezione

Pisatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' rimasto contuso il professor Rino Casella, docente associato di Diritto pubblico comparato all'Università di Pisa, che ieri mattina, 16 settembre, è stato aggredito da alcuni studenti pro Palestina che hanno fatto irruzione nell'aula dove l'insegnante stava tenendo una lezione al Polo Piagge. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prof - aggredito

Blitz proPal all’università di Pisa, parla il prof. aggredito: “Spintoni e libro strappato, poi un pugno”

Rino Casella, il prof di Pisa aggredito dai pro Pal: «Mi accusano di essere sionista, intollerabile la violenza in aula»

Parla il prof aggredito a Pisa: “Mi accusano di essere sionista solo perché non sono pro Pal”

Cerca Video su questo argomento: Prof Aggredito Universit224 Considerato