Produttività e salute nascono dai legami | il valore di stare in relazione

In un’epoca dominata da scadenze e algoritmi, la qualità dei rapporti umani torna al centro della scena. Non soltanto come risorsa produttiva, ma come linfa vitale capace di proteggere la salute , accendere nuove idee e rendere più ricco il lavoro di ognuno. Relazioni, la chiave di un benessere duraturo Le buone relazioni sono radici che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

L'Fmi sferza l'Italia su produttività e lavoro. E sulla flat tax dice che "va eliminata". Cosa è e perché Salvini non ci sta https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/fmi-italia-aumenti-produttivita-salvini-flat-tax/

La "stupidera", quel momento di contagiosa leggerezza che rafforza i legami umani e fa bene alla salute - È uno slancio di spensieratezza e sciocchezza che ci prende all’improvviso e porta leggerezza. Riporta corriere.it