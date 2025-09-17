Processo Regeni le difese degli imputati sollevano una questione di costituzionalità E i tempi rischiano di allungarsi
Mancavano ormai poche udienze già previste in calendario, prima della requisitoria del pm Sergio Colaiocco, delle arringhe difensive e in attesa della sentenza, ma ora rischiano di allungarsi i tempi del verdetto del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni. “Oggi sarà un’udienza procedurale, non sono previsti testimoni. Ma siamo alla vigilia dei 10 anni, questo processo ora deve concludersi “, aveva auspicato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, prima della nuova udienza del processo che vede sotto accusa quattro 007 egiziani. Ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: processo - regeni
Processo Regeni, la mamma di Trentini in Aula con i genitori di Giulio: “Il governo contatti Maduro. Non si può più aspettare”
Dopo la pausa estiva riprendono le udienze per il processo per il sequestro le torture e l'uccisione di Giulio #Regeni. Appuntamento è il #17settembre a Roma, piazzale Clodio, alle 9. Vi aspettiamo #veritapergiulioregeni - X Vai su X
Agtw.it. . «Sono oltre 10 anni che si attende verità e giustizia per Giulio Regeni, ci auguriamo che si vada verso la sentenza, pareva un miraggio ma grazie al “popolo giallo” questo miraggio potrebbe diventare realtà», dichiara Giuseppe Giulietti giornalista e p - facebook.com Vai su Facebook
Processo Regeni: giovedì 5 giugno nuova udienza; Processo Regeni: la Corte di Assise di Roma si pronuncia sul'art. 729-bis c.p.p. (acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere).; Processo Regeni al via: Attendevamo da otto anni.
Processo Grillo Jr, salta udienza 1 settembre, in aula il 2 e 3 - Slittano ai prossimi 2 e 3 settembre le udienze per la sentenza di primo grado nel processo per violenza sessuale di gruppo che vede sul banco degli imputati a Tempio Pausania Ciro Grillo e tre suoi ... Scrive ansa.it
Processo Grillo Jr, pm 'imputati inattendibili, condanna 9 anni' - Lei vuole esserci, ma l'avvocata Giulia Bongiorno, che la rappresenta nel processo, sta ancora valutando questa possibilità: "Sono incerta su che cosa le consiglierò di fare. Segnala ansa.it