Processo Regeni le difese degli imputati sollevano una questione di costituzionalità E i tempi rischiano di allungarsi

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancavano ormai poche udienze già previste in calendario, prima della requisitoria del pm Sergio Colaiocco, delle arringhe difensive e in attesa della sentenza, ma ora rischiano di allungarsi i tempi del verdetto del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni. “Oggi sarà un’udienza procedurale, non sono previsti testimoni. Ma siamo alla vigilia dei 10 anni, questo processo ora deve concludersi “, aveva auspicato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, prima della nuova udienza del processo che vede sotto accusa quattro 007 egiziani. Ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Processo Regeni, la mamma di Trentini in Aula con i genitori di Giulio: “Il governo contatti Maduro. Non si può più aspettare”

Processo Regeni: giovedì 5 giugno nuova udienza; Processo Regeni: la Corte di Assise di Roma si pronuncia sul'art. 729-bis c.p.p. (acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere).; Processo Regeni al via: Attendevamo da otto anni.

