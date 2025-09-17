Processo Regeni la mamma di Trentini in Aula con i genitori di Giulio | Il governo contatti Maduro Non si può più aspettare

“Con il clamore che stiamo suscitando il nostro governo deve cercare il canale e contattare il presidente Maduro. Ci piange il cuore. Alberto non può più restare chiuso, senza contatti con l’esterno”. A lanciare un nuovo appello ai microfoni del Fattoquotidiano.it, è la madre di Alberto Trentini, Armanda Colusso, rivolta all’esecutivo affinché apra un’interlocuzione con Caracas. “ Spingiamo il governo Meloni a fare questa telefonata, questo contatto. Non si può più aspettare “, ha continuato la madre, a margine di una nuova udienza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

