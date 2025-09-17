Problemi di Intimità in Menopausa?

Sessualità e menopausa : una coppia complicata La menopausa alle volte somiglia alla dogana quando proviamo a passare una frontiera con il documento d'identità scaduto. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

In questa notizia si parla di: problemi - intimit

Menopausa: una petizione per aggiornare i bugiardini degli ormoni vaginali - Firmare questa petizione significa sostenere un diritto fondamentale: quello di vivere la menopausa con serenità, libere da paure e da avvisi fuorvianti. Segnala iodonna.it

Luciana Littizzetto a Verissimo racconta la menopausa: “Ho perso sei chili, ho le caldane e la patata che si secca” - Luciana Littizzetto racconta a Verissimo la pancreatite acuta, i sintomi della menopausa, la perdita di peso. Secondo 41esimoparallelo.it