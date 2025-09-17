Probabili formazioni Ajax Inter rimane il punto interrogativo di Lautaro | gli ultimi dubbi di Chivu

per la gara di stasera in Champions League. L’esordio stagionale in Champions League per l’ Inter di Cristian Chivu è ormai alle porte. I nerazzurri saranno impegnati ad Amsterdam, contro l’ Ajax, per la prima giornata della fase a gironi. Nonostante l’imminente inizio della sfida, restano ancora dei dubbi sulle scelte di Chivu per la formazione titolare, e il tecnico romeno potrebbe riservare delle sorprese. Dubbi in attacco e in difesa. Secondo le ultime informazioni fornite da Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, il dubbio Lautaro è ancora presente. 🔗 Leggi su Internews24.com

