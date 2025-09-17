Primo sgombero immediato a Merano grazie al decreto Sicurezza 2025 3 denunce e 8mila euro sequestrati
A Merano, la Polizia ha eseguito il primo sgombero immediato con il Decreto Sicurezza 2025: tre denunciati e sequestrati oltre 3 kg di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: primo - sgombero
È partito alle 13 il primo dei due cortei di protesta per lo sgombero del centro sociale #Leoncavallo a #Milano. I manifestanti si sono mossi al grido “dentro la città dei padroni, dieci cento mille occupazioni”. Il primo corteo si è poi unito al secondo partito alle 15 - facebook.com Vai su Facebook
Il Primo cittadino di Milano ammette di essere stato informato solo oggi dal Prefetto sullo sgombero del centro sociale. E rassicura: "Deve continuare ad emettere cultura, ma nella legalità" - X Vai su X
La Polizia di Stato esegue a Merano il primo sgombero immediato di un immobile nella provincia di Bolzano, ai sensi del decreto sicurezza 2025, occupato abusivamente, denuncia tre persone e sequestra quasi 4 kg di droga - Questura di Bolzano | Polizia di; Merano, primo sgombero immediato in provincia: liberato un immobile occupato abusivamente; Decreto Sicurezza. A Merano il primo sgombero di un immobile occupato abusivamente..
A Merano primo sgombero con Decreto sicurezza in Alto Adige - È stato eseguito ieri a Merano il primo sgombero immediato in Alto Adige ai sensi del nuovo Decreto Sicurezza, per quanto riguarda l'occupazione abusiva di immobili. msn.com scrive
Merano, primo sgombero immediato in provincia: liberato un immobile occupato abusivamente - La polizia denuncia tre occupanti e sequestra un ingente quantitativo di droga in seguito all’intervento previsto dal Decreto Sicurezza 2025 ... Lo riporta altoadige.it