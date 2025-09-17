Primo decesso per West Nile in provincia di Modena
È deceduto a Carpi un uomo di 80 anni risultato positivo al virus West Nile. Si tratta del primo decesso registrato in provincia di Modena e del secondo a livello regionale. Secondo i dati dell’Azienda Usl, la diffusione del virus quest’anno appare più contenuta rispetto al 2024, quando in provincia furono segnalati 46 casi. Da maggio, invece, sono sei i casi confermati dal servizio di igiene pubblica, di cui quattro hanno sviluppato la forma neuroinvasiva. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione e raccomandano di adottare le normali precauzioni contro le punture di zanzara, per ridurre il rischio di contagio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: primo - decesso
Focolaio di legionella nelle case popolari di Milano, i contagi salgono a 7: “C’è già il primo decesso”
Usa, un decesso per peste in contea Arizona: è il primo caso dal 2007
Taranto: morto il 34enne che era rimasto ferito nella sparatoria Nel primo pomeriggio il decesso
Un 50enne della provincia di Caserta è morto a causa del virus West Nile all’ospedale di Eboli. È il primo decesso registrato in provincia di Salerno - facebook.com Vai su Facebook
Morto per West Nile: primo decesso nel Modenese; Primo decesso per West Nile in provincia di Modena; Morto nel Modenese un 80enne positivo al virus West Nile.
West Nile, muore un uomo di 80 anni - È stato registrato il decesso di uno cittadino positivo proprio al virus West Nile, il primo in provincia di Modena e il secondo in regione. Segnala msn.com
Morto per West Nile: primo decesso nel Modenese - In compenso questa estate si è fatta strada la Chikungunya, veicolata però dalla zanzara tigre e non da quella comune ... msn.com scrive