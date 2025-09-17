È deceduto a Carpi un uomo di 80 anni risultato positivo al virus West Nile. Si tratta del primo decesso registrato in provincia di Modena e del secondo a livello regionale. Secondo i dati dell’Azienda Usl, la diffusione del virus quest’anno appare più contenuta rispetto al 2024, quando in provincia furono segnalati 46 casi. Da maggio, invece, sono sei i casi confermati dal servizio di igiene pubblica, di cui quattro hanno sviluppato la forma neuroinvasiva. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione e raccomandano di adottare le normali precauzioni contro le punture di zanzara, per ridurre il rischio di contagio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Primo decesso per West Nile in provincia di Modena