Prima lite pubblica tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline lo lascia solo al ristorante e poi fuori casa
Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi nel numero in edicola da domani, Stefano De Martino, terminate le registrazioni del programma, raggiunge Caroline per cena in un ristorantino in zona Prati, a Roma. Stefano De Martino, terminate le registrazioni del programma, raggiunge Caroline per cena in un ristorantino in zona Prati, a Roma. Nemmeno il tempo di sedersi a tavola, però, e tra lui è la fidanzata inizia un litigio. È soprattutto la ragazza a sembrare molto agitata, tanto che si alza e se ne va, lasciando De Martino solo al ristorante. Il conduttore pensieroso si trattiene per una ventina di minuti e poi si avvia verso casa, poco distante dal locale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: prima - lite
La morte di Aurora Maniscalco a Vienna. Prima della tragedia la lite furibonda tra la hostess e il fidanzato
“Morto sul colpo”. La lite poi il volo, dramma in Italia: cos’è successo prima della tragedia
Air India, le urla tra i piloti in cabina prima dello schianto: «Perché lo hai fatto?» e la bugia. La lite ignorata nel rapporto
Prima la lite poi i colpi di pistola: 37enne in manette dai Carabinieri. Tragedia sfiorata alla frazione Calore di Mirabella Eclano. Servizio di Giuseppe Aufiero #itv - facebook.com Vai su Facebook
Ugento, prima la lite in famiglia, poi accoltella il padre e si dà alla fuga https://corrieresalentino.it/2025/09/ugento-prima-la-lite-in-famiglia-poi-accoltella-il-padre-e-si-da-alla-fuga/… via @Corriere Salentino - X Vai su X
Lite tra Belen e Cecilia, la reazione di Stefano De Martino: Si è allontanato bruscamente; Donna si lancia dal quarto piano per salvarsi da un incendio: morta. Poco prima la lite col marito. Video; ?Moira Orfei, salta l’asta dei cimeli. Lara attacca il fratello Stefano e Brigitta Boccoli: «Volevano vendere anche il tuppo di mamma».