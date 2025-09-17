Prima lite pubblica tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline lo lascia solo al ristorante e poi fuori casa

Metropolitanmagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi nel numero in edicola da domani, Stefano De Martino, terminate le registrazioni del programma, raggiunge Caroline per cena in un ristorantino in zona Prati, a Roma. Stefano De Martino, terminate le registrazioni del programma, raggiunge Caroline per cena in un ristorantino in zona Prati, a Roma. Nemmeno il tempo di sedersi a tavola, però, e tra lui è la fidanzata inizia un litigio. È soprattutto la ragazza a sembrare molto agitata, tanto che si alza e se ne va, lasciando De Martino solo al ristorante. Il conduttore pensieroso si trattiene per una ventina di minuti e poi si avvia verso casa, poco distante dal locale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

