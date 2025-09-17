Prima il boato poi la scossa | la terra trema in Trentino
Alle 21:41 di ieri, martedì 16 settembre, la terra è tornata a tremare in Trentino. Secondo i dati dell’Ingv, l’epicentro è stato a Rabbi, con una magnitudo di 2.5 e con la scossa registrata a una profondità di 10 chilometri.Entità tutto sommato contenuta quella della scossa che, tuttavia, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: prima - boato
VIDEO/ Esplosione a Napoli, la voce dei testimoni. Il boato, la polvere e le urla: “Mezz’ora prima c’era puzza”
Roma, il video dell’esplosione: prima il fumo, poi il boato e la fuga dei presenti
“C’è stato un boato e poi fumo ovunque”. Dramma prima del decollo, passeggeri in fuga
Prima il furto di un’auto, una Audi, poi l’inseguimento con una volante della polizia, infine lo schianto contro un palo e altre auto in sosta, fatale per uno dei due a bordo. Il boato dell’incidente sarebbe stato sentito anche dalle abitazioni circostanti, svegliando a - facebook.com Vai su Facebook
Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la “Family Boat”, è stata attaccata da un drone mentre era al largo del porto tunisino di Sidi Boud Said. Prima un boato, poi un incendio: al momento dell’impatto, c’erano solo due membri dell’equipaggio, ent - X Vai su X
???? Prima il boato, poi la scossa: la terra trema in Trentino; Terremoto a Catanzaro con sciame sismico in corso, evacuate scuole e uffici: Tremavano le finestre, un boato; Terremoto nella notte in provincia di Torino. E c'è il mistero di una seconda scossa fantasma.
Terremoto ai Campi Flegrei, 2 scosse con boato: la prima di magnitudo 3.0 - Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata del 28 agosto ai Campi Flegrei, seguita nella notte da un altro evento sismico più lieve. Come scrive msn.com
Terremoto 3.0 ai Campi Flegrei magnitudo 3, avvertito dalla popolazione: ecco i comuni colpiti. «Sentito un boato» - I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato una scossa di terremoto alle ore 21,53 con epicentro nella ... Scrive msn.com