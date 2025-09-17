Prima il boato poi la scossa | la terra trema in Trentino

Trentotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21:41 di ieri, martedì 16 settembre, la terra è tornata a tremare in Trentino. Secondo i dati dell’Ingv, l’epicentro è stato a Rabbi, con una magnitudo di 2.5 e con la scossa registrata a una profondità di 10 chilometri.Entità tutto sommato contenuta quella della scossa che, tuttavia, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

