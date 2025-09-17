Prima giornata di Festival del Buon Vivere | ad aprire le danze la giornalista Valentina Furlanetto con i racconti dalla Cisgiordania

Il 18 settembre si inaugura la sedicesima edizione del Festival del Buon Vivere, con una giornata ricca di eventi che propongono riflessioni, arte, convivialità e partecipazione. Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti, salvo diversa indicazione. ProgrammaOre 15 – Intelligenza Artificiale e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it