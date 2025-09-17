Prima giornata di Festival del Buon Vivere | ad aprire le danze la giornalista Valentina Furlanetto con i racconti dalla Cisgiordania
Il 18 settembre si inaugura la sedicesima edizione del Festival del Buon Vivere, con una giornata ricca di eventi che propongono riflessioni, arte, convivialità e partecipazione. Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti, salvo diversa indicazione. ProgrammaOre 15 – Intelligenza Artificiale e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: prima - giornata
Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue
La Prima Estate 2025, gran finale con Lucio Corsi, il racconto dell’ultima giornata
Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue – Il video
Gli 11 titolari per la prima giornata di @UEFAMensYouth Team news! #PSGAtalanta #UYL #GoAtalantaGo ? - X Vai su X
prende via sabato con le gare della prima giornata della prima fase la 42esima Coppa Piemonte, manifestazione intitolata a Fratel Giovanni Dellarole. per consultare il calendario delle gare è possibile scaricare sul proprio cellulare la App Fipav Web Manager - facebook.com Vai su Facebook
Festival del Buon Vivere: domani la prima giornata con le testimonianze di Valentina Furlanetto dalla Cisgiordania; Appetitosamente Festival Regionale del Buon Cibo Siddi 2025: 18° Edizione dal 19-21 Settembre; Al via Link, il festival del buon giornalismo.
Ingar Motor Fest: Riccione si accende con drifting e acrobazie - È partito bene l’ Ingar Motor Fest che ieri pomeriggio, venerdì 12 settembre, ha aperto i battenti nell’area dell’Abissinia a Riccione, registrando un buon riscontro di pubblico fin dalla prima giorna ... Scrive altarimini.it
Forlì, Festival del Buon Vivere: si parte con la mostra di Altan - Nell’ambito degli appuntamenti del Festival del Buon Vivere 2025, mercoledì 17 settembre alle ore 18 nel Refettorio dei Musei San Domenico di Forlì ... Segnala corriereromagna.it