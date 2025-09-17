Prima giornata di Festival del Buon Vivere | ad aprire le danze la giornalista Valentina Furlanetto con i racconti dalla Cisgiordania

Forlitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 settembre si inaugura la sedicesima edizione del Festival del Buon Vivere, con una giornata ricca di eventi che propongono riflessioni, arte, convivialità e partecipazione. Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti, salvo diversa indicazione. ProgrammaOre 15 – Intelligenza Artificiale e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prima - giornata

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue

La Prima Estate 2025, gran finale con Lucio Corsi, il racconto dell’ultima giornata

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue – Il video

Festival del Buon Vivere: domani la prima giornata con le testimonianze di Valentina Furlanetto dalla Cisgiordania; Appetitosamente Festival Regionale del Buon Cibo Siddi 2025: 18° Edizione dal 19-21 Settembre; Al via Link, il festival del buon giornalismo.

prima giornata festival buonIngar Motor Fest: Riccione si accende con drifting e acrobazie - È partito bene l’ Ingar Motor Fest che ieri pomeriggio, venerdì 12 settembre, ha aperto i battenti nell’area dell’Abissinia a Riccione, registrando un buon riscontro di pubblico fin dalla prima giorna ... Scrive altarimini.it

prima giornata festival buonForlì, Festival del Buon Vivere: si parte con la mostra di Altan - Nell’ambito degli appuntamenti del Festival del Buon Vivere 2025, mercoledì 17 settembre alle ore 18 nel Refettorio dei Musei San Domenico di Forlì ... Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Giornata Festival Buon