Prezzi delle auto | il peso di emissioni e sistemi di sicurezza
Nel corso degli ultimi anni, l’inasprimento delle norme europee sulle emissioni e l’introduzione di Adas obbligatori hanno accresciuto i costi industriali e, quindi, comportato un importante rialzo dei listini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cara auto, differenza tra aumento dei prezzi e dei redditi
Auto, Aniasa: “Boom dei prezzi frena gli acquisti, dal 2013 costi medi aumentati del 52%”
Rc auto: in Italia i prezzi più alti d'Europa, e la Tuscia non fa eccezione
Auto elettriche: entusiasmo in calo, aumentano dubbi su autonomia, prezzi e rivendita. Solo 1 su 4 le prenderebbe in considerazione per il prossimo acquisto secondo il barometro AXA
Il nuovo CEO Renault punta su auto elettriche accessibili: taglio prezzi e tempi di sviluppo, meno burocrazia e attenta transizione energetica.
Auto, Ue pronta ad anticipare il riesame sulle emissioni - La Commissione europea ha promesso ai rappresentanti delle case automobilistiche di anticipare «al prima possibile» (si parla di fine 2025) l’esame della legislazione comunitaria, attualmente previsto ... Riporta ilsole24ore.com
Prezzi delle auto, in 10 sono aumentati dal 30 a quasi il 70% - Tra settembre 2014 e settembre 2024 c'è almeno un'era di mezzo per quanto riguarda la trasformazione del mercato dell'auto. Scrive gazzetta.it