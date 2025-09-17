Prezzi dei carburanti in aumento | a causa delle quotazioni internazionali del greggio in rialzo possibili ulteriori rincari nei prossimi giorni

I prezzi dei carburanti in Italia tornano a crescere. Dopo le nuove tensioni sulle quotazioni internazionali del diesel, Eni ha aumentato di un centesimo i prezzi raccomandati di benzina e gasolio. Per ora, tuttavia, le medie nazionali alla pompa restano sostanzialmente stabili. Prezzi dei carburanti, ecco quanto costano benzina e diesel oggi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati dell’Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale della benzina self è pari a 1,717 eurolitro, in leggero aumento rispetto a 1,716 della rilevazione precedente. Le compagnie oscillano tra 1,707 e 1,727 eurolitro, mentre i distributori “no logo” si attestano a 1,707 eurolitro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

