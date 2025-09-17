Previsioni meteo caldo estivo fino all’Equinozio poi sarà subito maltempo autunnale

Lunedì 22 settembre alle ore 20:19 avverrà l’Equinozio ed entreremo in Autunno: quest’anno in modo eccezionale, proprio a quell’ora, inizieranno le piogge più intense. 🔗 Leggi su Repubblica.it

previsioni meteo caldo estivo fino all'Equinozio poi sarà subito maltempo autunnale

