Non serve avere il guardaroba di Barbie per apprezzare il rosa. Il modo più intelligente per indossarlo senza esagerazioni è attraverso la maglieria: un maglioncino rosa è il capo capace di aggiungere freschezza e carattere a qualsiasi look, senza risultare mai eccessivo. I maglioncini rosa donna sono tornati al centro della scena proprio per la loro versatilità: li si può scegliere nella variante cipria, chiara o addirittura fluo. Ognuno con un effetto diverso, ma assicurando lo stesso risultato: rendere qualsiasi outfit più chic. Maglioncini rosa donna: perché sono tornati di tendenza. Il maglioncino rosa cipria è forse il più amato, grazie alla sua delicatezza che si sposa con tessuti fluidi come la seta e con gonne midi, perfetto in ufficio come per una serata elegante. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pretty in pink: come abbinare il maglioncino rosa senza sembrare banali