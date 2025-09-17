© Quotidiano.net - Prestiti e finanziamenti, cosa cambia nel 2025? Tassi di interesse più bassi, più opportunità per famiglie e lavoratori

Il terzo trimestre del 2025 segna una svolta cruciale per il mercato dei finanziamenti in Italia: i tassi di interesse sui prestiti personali si sono stabilizzati, mentre si osservano dinamiche diversificate nelle cessioni del quinto destinate ai diversi segmenti occupazionali. Grazie a una politica di allentamento monetario adottata dalla Banca Centrale Europea, che ha tagliato i tassi otto volte tra giugno 2024 e giugno 2025, il costo medio del credito al consumo è oggi sensibilmente più basso rispetto all’inizio dell’anno precedente. Tassi in calo, mercato in ripresa. Secondo l’ Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

