Presidio per Gaza migliaia in piazza a De Ferrari | Restiamo umani Ci sono i sindaci d' Italia | Foto

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza

VIDEO | Gaza, oltre tremila persone a Genova per il presidio 'rumoroso'

Liberazione equipaggio della Handala e contro l’assedio a Gaza: presidio sulla scalinata del Cilea

“Per Gaza blocchiamo tutto”: in migliaia in piazza a Milano Dal presidio al corteo, in migliaia da Piazza della Scala a piazzale Loreto, perché “Gaza sta bruciando”. A Milano il presidio convocato dal Global Movement to Gaza alle 18.30 in piazza della Scala è - facebook.com Vai su Facebook

In piazza per Gaza: tensione al presidio trasformato in corteo, tra spintoni e cariche della polizia https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/16/news/manifestazione_pro_gaza_tensione_presidio_corteo_spintoni_cariche_polizia-424851142/?ref=twhl… - X Vai su X

Presidio per Gaza, migliaia in piazza a De Ferrari: “Restiamo umani”. Ci sono i sindaci d’Italia; Gaza Brucia, scontri con la polizia al corteo per la Palestina; 'Gaza Brucia', scontri con la polizia al corteo per la Palestina.

GAZA BRUCIA: MIGLIAIA DI PERSONE IN PIAZZA IN TUTTA ITALIA. CARICHE A MILANO E PADOVA. RILANCIATO LO SCIOPERO GENERALE DI LUNEDI 22 SETTEMBRE - Decine le manifestazioni e i presidi lanciati a seguito dell’assalto israeliano contro Gaza City. Si legge su radiondadurto.org

Gaza, questa sera il presidio a De Ferrari con gli aggiornamenti live della Global Sumud Flotilla - La protesta è stata lanciata da Music for Peace e sta facendo il giro dei social: "In seguito a quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza, non possiamo restare in silenzio" ... Lo riporta primocanale.it