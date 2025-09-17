Presidio per Gaza migliaia in piazza a De Ferrari | Restiamo umani C’è anche la sindaca Salis | Foto

Ilsecoloxix.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rebora (Music for peace): "Sceso dalla Flotilla per essere più efficaci con un corridoio anche via terra". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

presidio per gaza migliaia in piazza a de ferrari restiamo umani c8217232 anche la sindaca salis foto

© Ilsecoloxix.it - Presidio per Gaza, migliaia in piazza a De Ferrari: “Restiamo umani”. C’è anche la sindaca Salis | Foto

In questa notizia si parla di: presidio - gaza

A Monza il presidio contro Israele: la mobilitazione (all'ultimo) contro l'invasione di Gaza

VIDEO | Gaza, oltre tremila persone a Genova per il presidio 'rumoroso'

Liberazione equipaggio della Handala e contro l’assedio a Gaza: presidio sulla scalinata del Cilea

Gaza Brucia, scontri con la polizia al corteo per la Palestina; 'Gaza Brucia', scontri con la polizia al corteo per la Palestina; Roma si mobilita per Gaza, migliaia di persone contro l'attacco via terra di Israele: Stato assassino.

presidio gaza migliaia piazzaGAZA BRUCIA: MIGLIAIA DI PERSONE IN PIAZZA IN TUTTA ITALIA. CARICHE A MILANO E PADOVA. RILANCIATO LO SCIOPERO GENERALE DI LUNEDI 22 SETTEMBRE - Decine le manifestazioni e i presidi lanciati a seguito dell’assalto israeliano contro Gaza City. Riporta radiondadurto.org

Gaza, questa sera il presidio a De Ferrari con gli aggiornamenti live della Global Sumud Flotilla - La protesta è stata lanciata da Music for Peace e sta facendo il giro dei social: "In seguito a quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza, non possiamo restare in silenzio" ... Scrive primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Presidio Gaza Migliaia Piazza